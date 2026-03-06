Arriva il truck ’Banca del Cuore’ Screening gratuiti in piazza Amendola

A Siena, da domani a tre giorni, sarà possibile accedere a screening gratuiti per la prevenzione cardiaca grazie al truck ‘Banca del Cuore’. L’iniziativa si svolge in piazza Amendola, dove volontari e medici saranno presenti per offrire controlli e sensibilizzare sulla salute del cuore. La campagna mira a coinvolgere la comunità locale in un’azione di prevenzione accessibile a tutti.

Siena si prepara ad una tre giorni dedicata alla prevenzione cardiaca con il truck Banca del Cuore. L'iniziativa, nata nel 2015 da un'idea del professore Michele Massimo Gulizia e promossa dalla fondazione Il Tuo Cuore con il contributo dell'Associazione cardio trapiantati italiani, farà tappa a Siena da domani a lunedì in piazza Giovanni Amendola dalle 9 alle 19. Obiettivo del truck "Banca del Cuore", che dal 2017 ha toccato ben 182 città italiane per un totale di oltre 79.200 cittadini sottoposti a screening da un'equipe composta da 1.817 cardiologi e 1.062 infermieri, è rendere accessibile a tutti la prevenzione cardiovascolare.