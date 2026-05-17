Pesaro dibattito storico | il conflitto tra Chiesa e Massoneria

A Pesaro si apre un dibattito storico sul rapporto tra Chiesa e Massoneria, con particolare attenzione alla scomunica del 1737 e alle sue ripercussioni sulla società italiana. La discussione si concentra su come questa misura abbia influenzato le dinamiche sociali e culturali del paese. Viene inoltre analizzato il motivo per cui il concetto di sacro continua a rappresentare un punto di divisione tra le due istituzioni. L'incontro vede intervenuti storici e ricercatori specializzati nel tema.

? Domande chiave Come ha influenzato la scomunica del 1737 la società italiana?. Perché il concetto di sacro divide ancora Chiesa e Massoneria?. Cosa rivelano i documenti inediti sulla ricerca della verità umana?. Come può avvenire una riconciliazione tra dogma e dubbio critico?.? In Breve Relatori Tiziano Busca, Sabrina Conti e Almerindo Duranti presentano il volume di Luigi Pruneti.. Prefazione di Aldo Mola analizza la condanna iniziata con la lettera In eminenti del 1737.. Il testo di 306 pagine esplora le tensioni sociali tra dogma e relativismo culturale.. Incontro presso la sala del Consiglio comunale di Pesaro domani alle ore 17:30.. Domani alle 17:30 la sala del Consiglio comunale di Pesaro ospiterà un confronto storico sulla tensione tra fede e massoneria, con la partecipazione di Tiziano Busca, Sabrina Conti e Almerindo Duranti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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