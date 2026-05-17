chiesa e massoneria scontro secolare

Domani alle 17,30 nella sala del Consiglio comunale di Pesaro si terrà un incontro organizzato dalla Società pesarese di studi storici. La discussione vedrà la partecipazione di Tiziano Busca, Sabrina Conti e Almerindo Duranti, che dialogheranno con Luigi Pruneti, autore del libro La Chiesa e i Figli della Vedova. L'evento si concentrerà sul rapporto tra la Chiesa e la Massoneria, affrontando un tema che si ripropone da secoli.

Domani alle 17,30, nella sala del Consiglio comunale di Pesaro la Società pesarese di studi storici propone una conversazione di Tiziano Busca, Sabrina Conti e Almerindo Duranti con Luigi Pruneti, autore di La Chiesa e i Figli della Vedova. Appunti, note e documenti inediti su un’annosa vicenda (pp. 306, BastogiLibri 2026). Chiesa e Massoneria si affrontano da secoli, almeno dal 1737 quando la lettera apostolica In eminenti, di Clemente XII colpisce di scomunica "ipso facto, senza alcuna dichiarazione" chi vi aderisce; ed è una condanna ribadita dai successivi pontifici. La contesa si complica quando la Massoneria sembra portatrice di ideali illuministi, e più tardi ancora quando fornisce un supporto al patriottismo risorgimentale, sebbene quel sommovimento nazionale sia alimentato anche da altre sorgenti ideali e politiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Perché un cattolico non può entrare nella Massoneria (è più grave di quanto pensi)

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