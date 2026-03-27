È deceduto a Bologna Fabio Roversi Monaco, noto giurista e storico rettore dell'Università di Bologna. Nato in Etiopia, aveva ricoperto il ruolo di rettore presso l’ateneo emiliano. Si è occupato di questioni legali e di studi storici, e tra le sue attività si è associato a organizzazioni massoniche. La notizia della sua morte è stata comunicata dall’ateneo.

È morto all’età di 88 anni Fabio Roversi Monaco, giurista e professore emerito di diritto amministrativo dell’Università di Bologna. Per anni rettore dell’ateneo bolognese, è stato una delle figure più autorevoli della vita culturale e accademica italiana degli ultimi decenni. Ebbe anche legami con la massoneria, fu gran maestro della loggia Zamboni De Rolandis, indagata dalla Commissione Anselmi sulla P2. Morto a Bologna Fabio Roversi Monaco Storico rettore dell'Università di Bologna I rapporti con la massoneria Il cordoglio del sindaco Lepore Il ricordo di Galeazzo Bignami Morto a Bologna Fabio Roversi Monaco Lutto all’Università di Bologna, è morto il professor Fabio Roversi Monaco, a lungo rettore dell’ateneo più antico d’Europa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fabio Roversi Monaco morto a Bologna, lo storico rettore nato in Etiopia che ebbe legami con la Massoneria

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