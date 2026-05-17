Perugia-Zawiercie oggi Champions League volley 2026 | orario finale tv programma streaming

Oggi, domenica 17 maggio, alle ore 20.30, si disputa la finale della Champions League di volley maschile tra le squadre di Perugia e Zawiercie. La partita si svolge in Italia e sarà trasmessa in diretta televisiva. La finale conclude la competizione europea per questa stagione e il match si terrà in un orario serale per permettere a tifosi e appassionati di seguire l’evento in diretta. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre europee nel corso dell’anno.

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Oggi domenica 17 maggio (ore 20.30) si gioca Perugia-Aluron Warta Zawiercie, finale della Champions League 2026 di volley maschile. Alla Inalpi Arena di Torino va in scena l’atto conclusivo della massima competizione continentale: chi alzerà al cielo il trofeo e si meriterà il titolo di Campioni d’Europa? Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, equilibrato e appassionante per assegnare il prestigioso trofeo e chiudere questa annata agonistica riservata ai club. Perugia cercherà di confermarsi sul trono dopo il trionfo di dodici mesi fa e punterà a fare festa per la seconda volta nella propria storia, dopo aver già messo le mani sullo scudetto e sul Mondiale per Club negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perugia-Zawiercie oggi, Champions League volley 2026: orario finale, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Perugia vs Saint Nazaire VB | Full Match | CEV Champions League Volley 2025 Sullo stesso argomento Dove vedere in tv Perugia-Zawiercie, Finale Champions League volley 2026: orario, programma, streamingCi sarà una squadra italiana nella finale della Champions League 2025-2026 di volley maschile: Perugia, dopo aver battuto il Projekt Warszawa... Leggi anche: Civitanova-Aluron Warta Zawiercie oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming La finale della CEV Champions League sarà ancora Perugia - Zawiercie I polacchi superano per tre set a uno lo Ziraat nella seconda semifinale della Final Four all'Inalpi Arena #CEV #CLVolleyM #volleyball x.com Dove vedere in tv Perugia-Zawiercie, Finale Champions League volley 2026: orario, programma, streamingCi sarà una squadra italiana nella finale della Champions League 2025-2026 di volley maschile: Perugia, dopo aver battuto il Projekt Warszawa quest'oggi ... oasport.it Finale Champions League, è di nuovo Sir Sicoma Monini-ZawiercieDi nuovo Sir Sicoma Monini-Zawiercie. Come lo scorso anno. È il verdetto delle semifinali di Torino. Dopo aver vinto agevolmente contro Varsavia, Perugia aspettava di conoscere l’avversario dell’ultim ... umbria24.it