Perugia-Zawiercie oggi Champions League volley 2026 | orario finale tv programma streaming
Oggi, domenica 17 maggio, alle ore 20.30, si disputa la finale della Champions League di volley maschile tra le squadre di Perugia e Zawiercie. La partita si svolge in Italia e sarà trasmessa in diretta televisiva. La finale conclude la competizione europea per questa stagione e il match si terrà in un orario serale per permettere a tifosi e appassionati di seguire l’evento in diretta. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre europee nel corso dell’anno.
Oggi domenica 17 maggio (ore 20.30) si gioca Perugia-Aluron Warta Zawiercie, finale della Champions League 2026 di volley maschile. Alla Inalpi Arena di Torino va in scena l’atto conclusivo della massima competizione continentale: chi alzerà al cielo il trofeo e si meriterà il titolo di Campioni d’Europa? Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, equilibrato e appassionante per assegnare il prestigioso trofeo e chiudere questa annata agonistica riservata ai club. Perugia cercherà di confermarsi sul trono dopo il trionfo di dodici mesi fa e punterà a fare festa per la seconda volta nella propria storia, dopo aver già messo le mani sullo scudetto e sul Mondiale per Club negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Perugia vs Saint Nazaire VB | Full Match | CEV Champions League Volley 2025
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