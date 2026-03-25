Civitanova-Aluron Warta Zawiercie oggi Champions League volley 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, mercoledì 25 marzo alle 20.30, si disputa la partita tra Civitanova e Aluron Warta Zawiercie, valida per i quarti di finale della Champions League di pallavolo 2026. La sfida si svolge in Italia e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Questo incontro rappresenta la prima delle due partite della serie.

Oggi mercoledì 25 marzo (ore 20.30) si gioca Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, andata dei quarti di finale della Champions League 2026 di volley maschile: all’Eurosuole Forum andrà in scena il primo atto del doppio confronto che mette in palio la qualificazione alla Final Four della massima competizione europea, la Lube inseguirà un risultato di spessore di fronte al proprio pubblico in vista del match di ritorno previsto settimana prossima in Polonia. I cucinieri torneranno in campo dopo aver vinto la serie contro Trento ed essersi qualificati alle semifinali dei playoff scudetto, il cammino in campo continentale riprenderà dopo aver conseguito il primo posto nel proprio girone e avere così saltato i playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Civitanova-Aluron Warta Zawiercie oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming Articoli correlati Montpellier-Civitanova oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streamingCivitanova torna in campo in CEV Champions League per la quinta giornata del girone E, attesa mercoledì 10 febbraio sul campo del Montpellier HSC VB. Leggi anche: Leuven-Civitanova oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming Aggiornamenti e notizie su Civitanova Aluron Warta Zawiercie oggi... Temi più discussi: Play Off: Civitanova sfida i polacchi dell'Aluron; Champions League: Civitanova in campo per l'andata dei Quarti; Cucine Lube Civitanova - Aluron CMC Warta Zawiercie, partita di CEV Champions League 2026; CEV Champions League: preview Civitanova-Zawiercie. Lube Civitanova – Aluron Warta Zawiercie: typy i zapowied? na siatkarsk? Lig? Mistrzów [25.03.2026]Typy bukmacherskie na dzi? - Lube i Aluron to para, która na papierze wygl?da niesamowicie mocno. Nie przesadzimy, je?li powiemy, ?e jest to by? mo?e przysz?y zwyci?zca tegorocznej ... weszlo.com Play Off: Civitanova sfida i polacchi dell'AluronMercoledì 25 marzo alle 20.30 la squadra di Medei affronta l'andata dei quarti di finale contro la formazione che ha vinto la Pool D della fase a gironi ... corrieredellosport.it Pazzesco winiar ci regala una foto con Oleni (a civitanova andiamo in giro con una sola) x.com Europa, si entra nella fase calda Quarti di Champions League, Semifinali di CEV Cup e Finale di Challenge Cup: settimana decisiva per le italiane. Perugia e Civitanova aprono i Quarti di Champions, Piacenza debutta in Semifinale di CEV Cup, mentre M - facebook.com facebook