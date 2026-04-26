24enne aggredito brutalmente nella notte | è in ospedale in prognosi riservata a Foggia

Da feedpress.me 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un giovane di 24 anni è stato vittima di un'aggressione violenta e si trova ricoverato nel reparto di emergenza del policlinico Riuniti di Foggia. Secondo le prime informazioni, ha riportato ferite serie e la prognosi è riservata. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto e stanno raccogliendo testimonianze nella zona interessata. Non ci sono al momento dettagli sulle cause o sui responsabili dell'aggressione.

Un giovane di 24 anni è ricoverato in ospedale al policlinico Riuniti a seguito di una violenta aggressione, a calci e pugni, avvenuta nel corso della notte, poco prima dell’una, in una zona centrale della città di Foggia nei pressi del comune, luogo di ritrovo abituale di gruppi di giovani soprattutto nel week end. Poche le informazioni in merito all’aggressione i cui contorni sono al vaglio della polizia di Stato che sta conducendo le indagini con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Il 24enne potrebbe essere rimasto coinvolto in una rissa tra due gruppi di ragazzi (cinque, sei persone in tutto) tutti maggiorenni, tra cui la stessa vittima.🔗 Leggi su Feedpress.me

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