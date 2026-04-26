24enne aggredito brutalmente nella notte | è in ospedale in prognosi riservata a Foggia

Nella notte, un giovane di 24 anni è stato vittima di un'aggressione violenta e si trova ricoverato nel reparto di emergenza del policlinico Riuniti di Foggia. Secondo le prime informazioni, ha riportato ferite serie e la prognosi è riservata. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto e stanno raccogliendo testimonianze nella zona interessata. Non ci sono al momento dettagli sulle cause o sui responsabili dell'aggressione.

Un giovane di 24 anni è ricoverato in ospedale al policlinico Riuniti a seguito di una violenta aggressione, a calci e pugni, avvenuta nel corso della notte, poco prima dell’una, in una zona centrale della città di Foggia nei pressi del comune, luogo di ritrovo abituale di gruppi di giovani soprattutto nel week end. Poche le informazioni in merito all’aggressione i cui contorni sono al vaglio della polizia di Stato che sta conducendo le indagini con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza. Il 24enne potrebbe essere rimasto coinvolto in una rissa tra due gruppi di ragazzi (cinque, sei persone in tutto) tutti maggiorenni, tra cui la stessa vittima.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - 24enne aggredito brutalmente nella notte: è in ospedale, in prognosi riservata a Foggia Notizie correlate Leggi anche: Aggredito brutalmente a colpi di catena in testa, 24enne finisce in ospedale Sassari, violenza in via Rosello: giovane aggredito, gravi traumi e prognosi riservata. Indagini in corso.Sassari è stata teatro di un violento episodio di cronaca nella notte tra sabato e domenica: un uomo di trent’anni è stato aggredito brutalmente in... Altri aggiornamenti Temi più discussi: IDENTIFICATI MINORI Foggia–Bari, accerchiato e picchiato sul treno per un cellulare. Identificati 4 minori; Aggressione sul treno Foggia-Bari: identificati e fermati 4 minorenni; Aggredirono studente foggiano sul Foggia-Bari | misure cautelari per quattro minorenni; Aggressione sul treno Foggia-Bari | identificati e fermati 4 minorenni per il caso Rizzi. 24enne aggredito brutalmente nella notte: è in ospedale in prognosi riservata a FoggiaUn giovane di 24 anni è ricoverato in ospedale al policlinico Riuniti a seguito di una violenta aggressione, a calci e pugni, avvenuta nel corso della notte, ... gazzettadelsud.it Foggia, 24enne aggredito nella notte: è in prognosi riservataA Foggia un 24enne è stato aggredito nella notte in centro. Ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Riuniti con trauma cranico grave. Indaga la Polizia di Stato. trmtv.it Salernitana in “missione playoff” a Foggia "Allo Zaccheria mister Cosmi punterà sulla continuità con pochissime novità di formazione" Continua a leggere sul nostro sito! #Salernitana #Foggia #Salerno #Zaccheria #Sport #salernitana #missione #pla - facebook.com facebook La signora Di Foggia firma dimissioni da Terna e rinuncia a 7mln di buonuscita perché diventa presidente di ENI. Vedo almeno due cose vergognose: 1. che comunque ci abbia provato 2. Che sia prevista una buonuscita così alta per chi guida un monopolista x.com