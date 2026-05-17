Perugia aggressione fuori da un locale | 32enne in ospedale critico

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una rissa si è verificata nelle vicinanze di un locale a Perugia, con un uomo di 32 anni rimasto ferito gravemente. L’aggressione è avvenuta all’esterno del locale, ma ancora non si conoscono i dettagli su come gli aggressori siano riusciti a scappare prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Il ferito ha riportato un trauma cranico, ma non sono stati ancora identificati gli oggetti usati durante l’aggressione. Le indagini sono in corso.

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