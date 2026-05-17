Una rissa si è verificata nelle vicinanze di un locale a Perugia, con un uomo di 32 anni rimasto ferito gravemente. L’aggressione è avvenuta all’esterno del locale, ma ancora non si conoscono i dettagli su come gli aggressori siano riusciti a scappare prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Il ferito ha riportato un trauma cranico, ma non sono stati ancora identificati gli oggetti usati durante l’aggressione. Le indagini sono in corso.

? Punti chiave Come hanno fatto gli assalitori a fuggire prima dei carabinieri?. Quale oggetto contundente potrebbe aver causato il trauma cranico?. Chi sono i giovani che hanno usato lo spray al peperoncino?. Perché la sicurezza nelle zone limitrofe alle discoteche è insufficiente?.? In Breve Aggressione avvenuta domenica 17 maggio nelle vicinanze di una discoteca di Perugia.. Carabinieri analizzano telecamere e testimonianze di amici e addetti alla sicurezza.. Indagini su possibile uso di spray al peperoncino e oggetti contundenti durante l'attacco.. Criticità sulla sicurezza nelle zone periferiche di Perugia durante le ore della movida..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, aggressione fuori da un locale: 32enne in ospedale critico

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