Dopo aver trascorso la serata in un locale, due giovani sono stati coinvolti in una rissa all’esterno. Un uomo si è affacciato davanti a loro con una bottiglia di vetro, minacciandoli, e sono iniziati calci e pugni. Uno dei diciottenni è stato colpito e si trova ora in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Stavano uscendo dal locale dove, poco prima, avevano ballato e brindato quando un uomo gli si è parato davanti con una bottiglia di vetro in mano e li ha minacciati. Una serata di festa, quella tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo, che si è trasformata in un incubo. I cinque hanno provato a dialogare con lui ma il tutto si è tradotto in uno scompiglio fatto di pugni, calci e colpi di bottiglia tra l’aggressore, due ragazze di 19 anni e un ragazzo di 18. Tra i quattro a riportare più ferite è stato il diciottenne mentre il trentunenne si è dato alla fuga. Chi ha assistito alla rissa ha chiamato i carabinieri e sul posto sono intervenuti anche i soccorsi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Calci e pugni fuori dal locale, un diciottenne in ospedale

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