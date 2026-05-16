Servizi Hera a rischio per lo sciopero | attivi i canali online e i numeri verdi
Il Gruppo Hera ha annunciato che, a causa di uno sciopero nazionale previsto per tutto il giorno di lunedì 18 maggio, potrebbero verificarsi interruzioni nei servizi gestiti dall’azienda. L’agitazione è stata indetta da un’organizzazione sindacale non confederale. Per garantire l’assistenza ai clienti, sono stati attivati canali online e numeri verdi dedicati. La società ha invitato gli utenti a consultare le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti o modifiche sui servizi.
Il Gruppo Hera informa che, in seguito a uno sciopero nazionale proclamato per l’intera giornata di lunedì 18 maggio da un’organizzazione sindacale non confederale, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti. La multiutility ricorda che saranno garantite le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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