Tragedia nella notte perde il controllo della moto | morto sul colpo il 28enne comasco Samuele Nava

Nella notte tra sabato e domenica, un incidente si è verificato lungo via Como a Valmadrera, nel Lecchese, coinvolgendo una motocicletta. Un uomo di 28 anni, residente nella provincia di Como, ha perso il controllo del veicolo e ha avuto un incidente fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’era più nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di verifica e i rilievi dei carabinieri.

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