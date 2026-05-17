Tragedia nella notte perde il controllo della moto | morto sul colpo il 28enne comasco Samuele Nava
Nella notte tra sabato e domenica, un incidente si è verificato lungo via Como a Valmadrera, nel Lecchese, coinvolgendo una motocicletta. Un uomo di 28 anni, residente nella provincia di Como, ha perso il controllo del veicolo e ha avuto un incidente fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c’era più nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di verifica e i rilievi dei carabinieri.
Tragedia a Valmadrera, nel Lecchese, nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio, dove un motociclista di 28 anni ha perso la vita in un violento incidente avvenuto lungo via Como.La vittima è Samuele Nava, classe 1998, residente a Eupilio, nel Comasco. Secondo le prime ricostruzioni, il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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