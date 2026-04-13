Perde il controllo della moto e si schianta alla rotonda di Dalmine | morto il finanziere 28enne Walter La Rizza

Da fanpage.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'alba di sabato 11 aprile, un giovane finanziere di 28 anni ha perso la vita dopo un incidente in moto avvenuto in una rotonda a Dalmine. Il militare, in servizio presso la guardia di finanza, è stato trasportato d’urgenza all'ospedale di Bergamo, dove è deceduto nelle prime ore. Le autorità stanno ancora verificando le cause dell’incidente.

Walter La Rizza è morto all'alba di sabato 11 aprile all'ospedale di Bergamo. Il 28enne, in servizio nella guardia di finanza, si è schiantato con la moto in una rotonda a Dalmine.🔗 Leggi su Fanpage.it

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