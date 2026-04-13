Perde il controllo della moto e si schianta alla rotonda di Dalmine | morto il finanziere 28enne Walter La Rizza
All'alba di sabato 11 aprile, un giovane finanziere di 28 anni ha perso la vita dopo un incidente in moto avvenuto in una rotonda a Dalmine. Il militare, in servizio presso la guardia di finanza, è stato trasportato d’urgenza all'ospedale di Bergamo, dove è deceduto nelle prime ore. Le autorità stanno ancora verificando le cause dell’incidente.
Walter La Rizza è morto all'alba di sabato 11 aprile all'ospedale di Bergamo. Il 28enne, in servizio nella guardia di finanza, si è schiantato con la moto in una rotonda a Dalmine.🔗 Leggi su Fanpage.it
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