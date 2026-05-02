Perde il controllo del parapendio mentre sorvola Frossasco | recuperato con l' elicottero pilota illeso

Da torinotoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di sabato 2 maggio, un pilota di parapendio ha perso il controllo mentre sorvolava una zona boschiva a Frossasco, in provincia di Torino. L’incidente si è verificato in via Rocca Vautero, dove l’uomo si è incastrato tra gli alberi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero per il recupero. Il pilota è stato estratto illeso e trasportato in sicurezza. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Sono ancora da accertare che, nel pomeriggio di sabato 2 maggio, hanno portato un pilota di parapendio a perdere il controllo, incastrandosi tra gli alberi in una zona boschiva di Frossasco, in via Rocca Vautero, in provincia di Torino. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio e, a.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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