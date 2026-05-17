Perché Fatherland è uno dei film più forti di Cannes 2026

Tra i film presentati a Cannes 2026, “Fatherland” di Pawel Pawlikowski si distingue come uno dei più discussi. Il film, ambientato nella Germania del secondo dopoguerra, combina elementi di eleganza visiva e narrazione intensa. La pellicola si sviluppa come un road movie, esplorando temi storici e personali, e ha attirato l’attenzione per la sua capacità di unire contenuto profondo e mistero. La sua realizzazione e la ricezione tra critica e pubblico lo posizionano tra i titoli più rilevanti di questa edizione.

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