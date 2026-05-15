Al cinema di Pawel Pawlikowski si fa spesso fatica ad abituarsi. A volte dipende dalla distanza tra un film e l’altro, più spesso dipende dalla caratura artistica delle sue opere. Forse abbiamo visto ancora troppo poco per capirlo fino in fondo, ma il regista polacco riesce sempre a infondere una carica immaginifica incredibile all’interno delle sue opere senza mai lasciare che sia lo stile a prevalere sulla sostanza. A completare un ideale trittico di riflessioni sui legami in un tempo ormai perduto (dopo Ida e Cold War) arriva Fatherland, un’esplorazione creativa e quantomai universale su legami e memoria collettiva. Il periodo temporale è pressoché lo stesso, un limbo spezzato dal dubbio e dal dolore, ma questa volta c’è la Germania al centro della scena. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Fatherland è la prima, vera perla di Cannes 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Héros ou traître, la vérité sur Philippe Pétain

Sullo stesso argomento

"Fatherland" e "The Match". Cannes riaccende il Novecentoda Cannes La guerra è finita - siamo nel 1949 - e Thomas Mann, laureato con il Nobel vent'anni prima, torna in Germania da dove è fuggito dopo...

Fatherland recensione: Pawlikowski torna a Cannes con un dramma elegantissimo e doloroso sulla Germania del dopoguerraCon Fatherland, Pawe? Pawlikowski sembra chiudere idealmente il percorso iniziato con Ida e proseguito con Cold War.

Dai un'occhiata per la prima volta a FATHERLAND, il seguito di Pawlikowski a Ida e Cold War, in vista della sua premiere a Cannes; Sandra Hüller interpreta la figlia di Thomas Mann, Erika reddit

Fatherland, Thomas Mann e la patria: Pawlikowski porta a Cannes il suo gioiello in bianco e neroLa recensione / In concorso il regista polacco racconta il ritorno dello scrittore nella Germania del dopoguerra: un film breve e densissimo su esilio, potere ... repubblica.it

MUBI presenta la prima clip di Fatherland, il nuovo film di Pawe? Pawlikowski in concorso a CannesMUBI ha diffuso la prima clip di Fatherland, il nuovo lungometraggio di Pawe? Pawlikowski, regista premio Oscar per Ida e vincitore a Cannes per la regia di Co ... mondoraro.org