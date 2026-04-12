Il torneo WTA 500 di Stoccarda si terrà nel 2026, attirando numerosi tennisti di alto livello. Tra le partecipanti confermate c’è anche Jasmine Paolini, che prende parte a uno degli appuntamenti più noti e rinomati della stagione sulla terra rossa. Nonostante alcune assenze di rilievo, come quella di Aryna Sabalenka, l’evento mantiene il suo ruolo di grande importanza nel calendario tennistico femminile.

Anche se qualche defezione, pure importante (leggere alla voce Aryna Sabalenka) c’è stata, il WTA 500 di Stoccarda non cessa di essere uno degli appuntamenti più importanti, benvoluti e conosciuti della stagione su terra rossa. A lungo rimasto l’unico, o uno dei pochi, tornei indoor sulla superficie, l’evento del Baden-Württemberg continua ad attrarre le migliori. E delle migliori ha l’albo d’oro, anche nell’epoca in cui il torneo si disputava a Filderstadt, cosa che è avvenuta fino al 2005 prima del cambio di città. Un fatto dovuto al passaggio della proprietà del torneo da Dieter Fischer alla Porsche, che nel 2006 ha portato l’evento a Stoccarda.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Stoccarda 2026: c’è Jasmine Paolini in uno dei tornei più forti dell’anno

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