Conte può lasciare il Napoli? Cosa filtra sul futuro dell’allenatore e le possibili strategie di De Laurentiis

Il futuro di Conte al Napoli resta incerto mentre la dirigenza sta valutando le mosse per la prossima stagione. Si discute di possibili strategie e di eventuali cambiamenti nella guida tecnica, in un momento in cui si analizzano anche i costi legati ai futuri riscatti dei giocatori. La situazione è al centro delle attenzioni, con decisioni ancora da definire.

Conte può lasciare il Napoli? La dirigenza pianifica la prossima stagione tra i dubbi sul mister e i tantissimi milioni per i futuri riscatti. Il futuro della panchina del Napoli continua a tenere banco in vista del prossimo campionato. Le indiscrezioni del Corriere della Sera analizzano la complessa situazione legata alla guida tecnica. Conte dovrebbe rispettare il suo attuale contratto e restare saldamente al timone, ma la decisione arriverà solamente a stagione del tutto conclusa. La dirigenza lavora incessantemente per programmare in anticipo le mosse future, cercando di rinforzare la rosa e preparandosi ad affrontare una sessione estiva caldissima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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