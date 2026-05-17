Stanislav Lobotka potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione. Il centrocampista slovacco, attualmente in forza alla squadra partenopea, è oggetto di discussione riguardo al suo eventuale addio. Non sono stati ancora definiti dettagli o accordi ufficiali, ma si parla di un possibile trasferimento in vista delle prossime settimane. La sua permanenza in maglia azzurra non sembra più certa, e le trattative per un futuro diverso sono in corso.

Per il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka si prevede un futuro non più in maglia azzurra. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il centrocampista slovacco sarebbe arrivato alle battute finali della sua esperienza in azzurro dopo sei stagioni vissute da protagonista. Le sfide contro Pisa e Udinese, infatti, potrebbero trasformarsi nelle sue ultime apparizioni con la maglia partenopea. Sul regista del Napoli pesa una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida fino alla metà di luglio, e diversi club esteri starebbero monitorando con attenzione la situazione. La società, dal canto suo, non avrebbe intenzione di trattare con squadre italiane: in caso di addio, la destinazione dovrebbe essere soltanto all’estero. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Per Lobotka il futuro sembra lontano da Napoli

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Napoli-Sassuolo 1-0 segna Stanislav Lobotka

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