Un giocatore brasiliano che attualmente milita nel Napoli potrebbe lasciare la squadra alla fine della stagione. La dirigenza partenopea sta valutando una possibile cessione dell’esterno in vista del mercato estivo. La notizia circola tra le fonti sportive, senza conferme ufficiali, e si concentra sulla possibilità di un trasferimento lontano dalla città partenopea.

In vista del prossimo mercato estivo, c’è l’ipotesi della possibile cessione, da parte della dirigenza partenopea, dell’esterno brasiliano David Neres. “E di mercato anche? Non si esclude nulla. Molto passerà dall’allenatore che il prossimo anno sarà sulla panchina del Napoli, che potrà sfruttare al meglio le sue qualità o magari aprirgli la porta delle cessioni. La sensazione è che Napoli abbia visto poco del vero David, capace di regalare un trofeo con una settimana a marcia alta”. FOTO – Instagram, lady Callejon nostalgica: “Ogni anno, odio il ritiro precampionato!” Post Napoli-Salisburgo, sono in quattro gli azzurri che rischiano. C’è anche Insigne Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Per Neres possibile futuro lontano da Napoli

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