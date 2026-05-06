Secondo quanto riportato da Mediaset, il futuro di Romelu Lukaku lontano dal Napoli sembra ormai certo. La sua avventura nel club partenopeo si è conclusa senza un'ultima gara o un gol decisivo, ma con il silenzio di un corridoio e una porta che nessuno ha varcato. La fine di questa esperienza non è stata segnata da incontri ufficiali, bensì da assenze e situazioni non definitive.

La storia di Romelu Lukaku al Napoli è finita? Non con un gol, non con un’ultima partita, ma con il silenzio di un corridoio e una porta a cui nessuno ha bussato. Orazio Accomando ne è sicuro: “Sicuramente difficile vederlo in campo nel finale di stagione, Conte non le ha mandate a dire ed è deluso dal suo comportamento. Il suo futuro è lontano dal Napoli e da quel che ci risulta lontano anche dalla Serie A”. Lukaku e Conte: una rottura che va oltre il campo. Le parole di Accomando a SportMediaset confermano ciò che si respirava da settimane a Castel Volturno. Lukaku è rientrato a Napoli il 4 maggio dopo settimane passate in Belgio a recuperare dall’ennesimo infortunio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku, per Mediaset il suo futuro è lontano da Napoli

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