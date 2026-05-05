Il Festival della Scienza Medica si prepara ad accogliere Stefan Walter Hell, premio Nobel per la Chimica nel 2014, che sabato 16 maggio presenterà la sua scoperta nel campo dei microscopi. L’evento riunisce esperti e appassionati per approfondire le innovazioni scientifiche più recenti. Durante l’incontro, il premio Nobel illustrerà i dettagli della sua ricerca e il suo impatto sulla medicina moderna.

Stefan Walter Hell, premio Nobel per la Chimica nel 2014, illustrerà la sua scoperta nell’ambito del Festival della Scienza Medica, sabato 16 maggio. Professore, lei ha rotto la barriera scientifica relativa alla luce convenzionale dei microscopi, e cioè che non sarebbero mai stati in grado di distinguere i dettagli di oggetti infinitamente piccoli (limite imposto dalla diffrazione della luce), sviluppando la microscopia a fluorescenza. Come è nata questa scoperta? "Mi venne chiesto da compagnie di computer di usare microscopi ottici per analizzare microchip. Onestamente questo lavoro non mi appassionava e ho decisi di passare a qualcosa di più scientifico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scienza medica, il Festival. Ecco il premio Nobel Hell: "La verità dai microscopi"

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