Pentathlon Giorgio Malan e Matteo Bovenzi in top ten a Pazardzhik in Coppa del Mondo

A Pazardzhik, in Bulgaria, si è conclusa la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno. Nella finale individuale maschile, Giorgio Malan si è posizionato sesto, Matteo Bovenzi ottavo e Denis Agavriloaie dodicesimo. La vittoria è andata al sudcoreano Seo Changwan. I tre atleti italiani hanno concluso la gara tra i primi dodici.

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A Pazardzhik, in Bulgaria, si chiude la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: nella finale individuale maschile sesto posto di Giorgio Malan, ottavo di Matteo Bovenzi e dodicesimo di Denis Agavriloaie, nella gara vinta dal sudcoreano Seo Changwan. La gara va al sudcoreano Seo Changwan, che si impone con 1595, bruciando nel laser run conclusivo il ceco Matej Lukes, alla piazza d’onore a quota 1594, a 1?, mentre sale sul gradino più basso del podio il transalpino Mathis Rochat, terzo con 1592, a 3?. Resta ai piedi del podio il cinese Ma Yuang, quarto con 1581 punti, a 14? dalla vetta, davanti all’ egiziano Mohamed El Ashqar, quinto con 1575 a 20?, e Giorgio Malan, sesto a quota 1570, a 25?: per l’azzurro sesta posizione parziale nel nuoto e nel laser run, e settima negli ostacoli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, Giorgio Malan e Matteo Bovenzi in top ten a Pazardzhik in Coppa del Mondo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pentathlon, Malan, Bovenzi e Agavriloaie staccano il pass per la semifinale della tappa di Pazardzhik della World CupSiamo entrati ufficialmente nel vivo del programma della tappa di Pazardzhik (Bulgaria) valevole per la World Cup di pentathlon moderno 2026. Pentathlon, Italia a Pazardzhik in cerca di riscatto in Coppa del MondoL’Italia vola a Pazardzhik, in Bulgaria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in programma da mercoledì 13 a... Pentathlon, Giorgio Malan e Matteo Bovenzi in top ten a Pazardzhik in Coppa del MondoA Pazardzhik, in Bulgaria, si chiude la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: nella finale individuale maschile sesto posto di ... oasport.it Giorgio Malan, il Superman del pentathlon: Quando non mi alleno mi annoioC’è una sola cosa che non sa fare: giocare a pallone. Così sostiene, almeno. E non siamo certi di credergli. Perché Giorgio Malan, 25 anni, torinese, rasenta davvero la perfezione, sembra impossibile ... gazzetta.it