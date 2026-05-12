L’Italia si presenta a Pazardzhik, in Bulgaria, per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon. La squadra italiana si prepara a competere in diverse discipline, con l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti nelle tappe precedenti. La competizione si svolge in un centro specializzato, con atleti provenienti da vari paesi europei e internazionali. La gara si svolge nel rispetto delle norme stabilite dalla federazione internazionale.

L’Italia vola a Pazardzhik, in Bulgaria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in programma da mercoledì 13 a domenica 17 maggio: 10 azzurri proveranno a riscattare la brutta prestazione de Il Cairo, con sole due azzurre che si sono fermate in semifinale e tutti gli altri italiani fuori nelle qualificazioni. Tra i 10 convocati ci sono sei uomini, ovvero Matteo Bovenzi, Denis Agavriloaie, Giorgio Malan, Giorgio e Roberto Micheli ed Emanuele Tromboni: ci sarà dunque anche una selezione interna, dato che al massimo quattro atleti per Nazione potranno poi disputare le semifinali. Giorgio Malan avrà il compito di trascinare gli azzurri ed evitare una nuova debacle come in Egitto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pentathlon, Italia a Pazardzhik in cerca di riscatto in Coppa del Mondo

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