Il Pentagono ha rafforzato la presenza militare in Medio Oriente con una rete di basi destinate a contenere le attività dell’Iran. Tra queste, la base di Al Udeid rappresenta un punto strategico, ma si pone l’interrogativo sulla sua capacità di resistere a potenziali attacchi provenienti da Teheran. Oltre alla difesa delle installazioni, si analizzano i collegamenti logistici e le rotte petrolifere che attraversano il Golfo Persico, fondamentali per il trasporto di risorse energetiche nella regione.

? Punti chiave Come può la base Al Udeid resistere ai nuovi attacchi iraniani?. Quali nodi logistici proteggono le rotte petrolifere nel Golfo Persico?. Perché gli avamposti in Giordania e Siria sono così vulnerabili?. Cosa accadrebbe se l'Iran isolasse definitivamente il corridoio di Al Tanf?.? In Breve Al Udeid ospita 10mila soldati e subì attacchi iraniani nel 2025.. La Quinta Flotta opera da Bahrain per controllare Mar Rosso e Golfo Persico.. L'attacco drone a Tower 22 in Giordania uccise tre militari il 28 gennaio 2024.. In Arabia Saudita operano 2.300 soldati con sistemi Patriot e Thaad.. Il Pentagono coordina una rete di basi e avamposti in Medio Oriente per proteggere Israele, blindare lo Stretto di Hormuz e colpire l’Iran insieme ai suoi gruppi affiliati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pentagono: la rete di basi in Medio Oriente per bloccare l’Iran

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1 MIN AGO: Iran Strikes Every US Base In The Region — US Troops Start Pulling Out

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