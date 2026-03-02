Il Pentagono smentisce Trump | Nessuna indicazione che l’Iran volesse colpire le basi Usa in Medio Oriente

Il Pentagono ha chiarito che non ci sono elementi che suggeriscano un imminente attacco dell'Iran alle basi statunitensi in Medio Oriente. La Difesa americana ha comunicato di non possedere informazioni che indichino un progetto di attacco da parte dell’Iran contro obiettivi degli Stati Uniti nella regione. Nessuna evidenza è stata trovata in merito a questa minaccia.

Nessuna informazione in mano alla Difesa americana indicava la possibilità di un attacco iraniano agli Stati Uniti. La rivelazione pubblicata da Reuters, che cita funzionari del Pentagono sentiti nel corso di un briefing a porte chiuse al Congresso, domenica, smentisce le dichiarazioni allarmiste con le quali il presidente Donald Trump, nelle ultime settimane, ha preparato il Paese ai raid compiuti insieme a Israele contro la Repubblica Islamica. Non era vero, sostengono, che Teheran avesse in mente di sferrare attacchi preventivi alle basi Usa in Medio Oriente, tesi utilizzata dagli alti funzionari americani per giustificare l’azione che, confermano queste ultime indiscrezioni, è avvenuta in palese violazione del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Pentagono smentisce Trump: “Nessuna indicazione che l’Iran volesse colpire le basi Usa in Medio Oriente” “In Iran voglio la vittoria totale”, Trump spaventa Khamenei. Ma Teheran non si piega e promette: “Se attaccati, colpiremo le basi Usa in Medio Oriente”A sentire le ultime dichiarazioni di Donald Trump, sembra proprio che sull’Iran i giochi siano fatti, con un attacco degli Stati Uniti contro il... Leggi anche: Trump-Iran, venti di guerra: la più grande portaerei al mondo entra nel Mediterraneo. Nyt: «Evacuate le basi Usa in Medio Oriente» Iran, media: “Probabile attacco americano nelle prossime 24 ore” Aggiornamenti e notizie su Medio Oriente. Discussioni sull' argomento Il Pentagono ha avvisato Trump dei rischi di una guerra estesa in Iran. Trump smentisce: Vinceremmo; Portaerei Gerald Ford, dove si trova? La rotta nel Mediterraneo (con un guasto a bordo) e la missione in Iran; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Generali avvertono: guerra all’Iran costerebbe caro, Trump smentisce e rilancia minacce. Il Nyt: giovedì colloqui a Ginevra ultimo tentativo per evitare il conflittoIl Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato nuovamente l'Iran, affermando che se non raggiungerà un accordo, «sarà una giornata molto brutta per loro». Trump ha scritto sul social «Tr ... corriere.it Dopo l’escalation del conflitto in Medio Oriente, l’Iran ha bloccato lo Stretto di Hormuz impedendo a petroliere e navi commerciali di attraversarlo. Se prolungato, il blocco di uno principali snodi per il commercio, attraverso cui passa circa il 20% del petrolio mo facebook L’Iran si vendica: “Vi bruceremo i cuori”. Il Medio oriente è in fiamme - la Repubblica x.com