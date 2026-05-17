Un retroscena emerso da fonti vicine alla società rivela che Furlani non sarebbe più incluso nei piani della proprietà. Nel frattempo, si parla di una richiesta di due miliardi da parte di un dirigente di livello elevato. Il futuro del club sembra essere al centro di questa fase di cambiamenti, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulle decisioni in corso. La situazione coinvolge anche allenatori e altri membri dello staff, senza ancora comunicazioni ufficiali da parte della società.

Oggi il Milan giocherà una partita cruciale contro il Genoa: serve vincere contro il Grifone e contro il Cagliari per avere la certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. Occhio però alle voci sul futuro con una possibile rivoluzione estiva. Ecco le parole in merito del giornalista Carlo Pellegatti su 'YouTube'. "Oggi è assicurata la presenza di Gerry Cardinale. Accadrà una catastrofe se il Milan non vincerà. Il Diavolo si gioca un grande pezzo del suo futuro, non voglio pensare a cosa possa accadere senza qualificazione in Champions League. Briatore è buon amico di Cardinale, gli sta dando consigli, ma non ha al momento la minimo intenzione di entrare al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Furlani non mi risulta più nei piani della proprietà. Cardinale vuole due miliardi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Milan, Pellegatti: “Una proprietà ambiziosa avrebbe preso Malen a gennaio. Cardinale deve capire una cosa”Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, durante il mercato di gennaio il Milan avrebbe fatto un sondaggio per provare ad ingaggiare Donyell...

Leggi anche: Pellegatti sicuro: “Casemiro vuole giocare con Modric. Non mi interessano le smentite”

#Milan, #Pellegatti svela: Non credo che #Allegri farà un altro anno con #Furlani. Ecco chi potrebbe sostituirlo #ACMilan #SempreMilan x.com

Carlo Pellegatti: Furlani ha sondato Xabi Alonso per sostituire Allegri, ma 'sembra destinato al Chelsea' reddit

Pellegatti sottolinea: Furlani vuole giocatori giovani, Allegri vuole garanzie, una squadra competitivaNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle richieste di Massimiliano Allegri sul mercato e la differente visione che ha l’amministratore delegato Giorgio Furlani. Queste le ... milannews.it

Furlani e il Milan possono separarsi, Pellegatti sicuro: Secondo me è fuori! Mi dicono che Ibra…Furlani e il Milan possono separarsi, Pellegatti sicuro: Secondo me è fuori! Mi dicono che Ibra…. Segui le ultimissime Furlani e il Milan potrebbero separarsi a fine stagione. Carlo Pellegatti lo ha ... msn.com