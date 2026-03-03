Pellegatti sicuro | Casemiro vuole giocare con Modric Non mi interessano le smentite
Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato il calciomercato del Milan, concentrandosi sulla possibilità di acquistare Casemiro. Secondo Pellegatti, il giocatore desidera giocare insieme a Modric e non si interessa delle smentite che circolano. La trattativa sembra ancora in fase di sviluppo e non ci sono dettagli ufficiali riguardo alle intenzioni del club e del giocatore.
"Per Casemiro già sono arrivate smentite da colleghi vicini alla società. Io però continuo a dire questo. Casemiro vuole giocare in Champions League e gli ultimi anni della sua carriera in Europa con Luka Modric". Il giornalista Carlo Pellegatti è sicurissimo e spara la bomba sul possibile futuro di Casemiro, associato di recente al Milan. Ecco il parere del tifoso rossonero nel suo ultimo video su 'YouTube'. LEGGI ANCHE: Telenovela André, il Corinthians ora chiede di più: la cifra. Tre strade per il Milan>>> "Io credo ancora che se Casemiro contattasse Modric e poi Modric contattasse Allegri o Tare, la possibilità possa esistere. Il problema è che l'ingaggio resta elevato, dovrebbe scendere ai livelli dei nostri top player. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Pellegatti sicuro: “Allegri vuole certezze, non vuole prospetti. Con Casemiro e Goretzka …”"Allegri avrebbe voluto un difensore e gli sarebbe andato bene anche Disasi, mentre Furlani voleva portare Mateta.
Milan, frizioni interne. Ecco cosa vuole Allegri. Modric verso il si. Il punto su Goretzka e CasemiroMilan, i rossoneri stanno preparando il ritorno in campo dopo la sconfitta contro il Parma.
