Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato il calciomercato del Milan, concentrandosi sulla possibilità di acquistare Casemiro. Secondo Pellegatti, il giocatore desidera giocare insieme a Modric e non si interessa delle smentite che circolano. La trattativa sembra ancora in fase di sviluppo e non ci sono dettagli ufficiali riguardo alle intenzioni del club e del giocatore.

"Per Casemiro già sono arrivate smentite da colleghi vicini alla società. Io però continuo a dire questo. Casemiro vuole giocare in Champions League e gli ultimi anni della sua carriera in Europa con Luka Modric". Il giornalista Carlo Pellegatti è sicurissimo e spara la bomba sul possibile futuro di Casemiro, associato di recente al Milan. Ecco il parere del tifoso rossonero nel suo ultimo video su 'YouTube'. LEGGI ANCHE: Telenovela André, il Corinthians ora chiede di più: la cifra. Tre strade per il Milan>>> "Io credo ancora che se Casemiro contattasse Modric e poi Modric contattasse Allegri o Tare, la possibilità possa esistere. Il problema è che l'ingaggio resta elevato, dovrebbe scendere ai livelli dei nostri top player. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti sicuro: “Casemiro vuole giocare con Modric. Non mi interessano le smentite”

