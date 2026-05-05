In una recente dichiarazione, un noto commentatore ha commentato sulla gestione della squadra di calcio, sottolineando che un club con obiettivi elevati avrebbe concluso l'acquisto di un attaccante a gennaio. Si è inoltre parlato delle difficoltà della proprietà americana nel dimostrare ambizione e di un'assenza di investimenti significativi. La discussione si concentra anche sulla scelta di non acquisire un giocatore olandese, considerato un possibile rinforzo.

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, durante il mercato di gennaio il Milan avrebbe fatto un sondaggio per provare ad ingaggiare Donyell Malen. Le cifre per arrivare all'attaccante olandese classe 1999 sono state ritenute eccessive dalla proprietà, che ha preferito virare su un profilo low-cost come Fullkrug. Una sliding doors che avrebbe potuto cambiare la rotta della stagione rossonera, dato che da quando l'ex Aston Villa è arrivato alla Roma ha già realizzato 12 reti. In merito al mancato acquisto di Malen si è espresso anche Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Una proprietà ambiziosa avrebbe preso Malen a gennaio. Cardinale deve capire una cosa”

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