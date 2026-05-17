Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha commentato pubblicamente la situazione riguardante Gerry. In particolare, ha espresso il desiderio che in futuro il cardinale scelga di affidarsi alle persone più appropriate. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulle motivazioni specifiche di questa dichiarazione. Pellegatti ha comunque lasciato intendere la sua opinione riguardo alle scelte future di figure di rilievo.

Una giornata impegnativa per il Milan. Oltre al campionato, dove il Milan è impiegato in una difficoltosa lotta alla Champions League, a causa degli ultimi risultati negativi raccolti, uno dei temi più discussi ultimamente riguarda proprio la dirigenza. Nell'ultimo periodo, infatti, ci son state numerose proteste da parte dei tifosi nei confronti di Giorgio Furlani, attuale amministratore delegato del Milan. La sua posizione, infatti, sarebbe in bilico. Gerry Cardinale, patron rossonero, avrebbe in mente di fare una vera e propria rivoluzione. A commentare questo scenario è stato, sul suo canale YouTube, il giornalista sportivo Carlo Pellegatti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Cardinale? Mi auguro che per il futuro scelga di avere le persone giuste”

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