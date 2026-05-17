Peer tutoring | quando a insegnare è il compagno di banco

Il peer tutoring è una pratica diffusa nelle scuole, in cui uno studente aiuta un compagno a comprendere argomenti non chiari. Spesso si vede in classe due studenti seduti vicini, con uno che, senza essere chiamato in causa, offre spiegazioni utilizzando esempi personali o parole semplici. Questa modalità si basa sulla collaborazione tra pari, permettendo agli studenti di condividere conoscenze in modo spontaneo. È una tecnica che si verifica frequentemente durante le lezioni e che coinvolge spesso studenti di diversi livelli di apprendimento.

C'è una scena che ogni docente ha visto almeno una volta. Due studenti sono seduti vicini, uno dei due non ha capito qualcosa, e l'altro, senza che nessuno glielo abbia chiesto, si sporge e glielo spiega a modo suo, con le sue parole, magari con un esempio che a noi non sarebbe mai venuto in mente. E quello che non capiva, improvvisamente, capisce. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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