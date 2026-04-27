Marocco e Mauritania cosi la Spagna replica in Africa il modello-Albania sui migranti

La Spagna ha deciso di adottare un modello simile a quello di Albania per gestire i flussi migratori in Africa. Attraverso l’agenzia di sviluppo FIAP, sono stati aperti in Mauritania due centri di detenzione per migranti. Questa misura si inserisce in un quadro di politiche migratorie che coinvolgono anche Marocco e Mauritania, investendo risorse e strutture per il controllo e la gestione dei migranti in quella regione.

Sui migranti anche la Spagna pensa al modello-Albania adottato dal governo Meloni nel 2023 e tramite l’agenzia di sviluppo FIAP apre in Mauritania due centri di detenzione per migranti. L’obiettivo è distendere quella strategia di esternalizzazione delle frontiere che prevede il riallocamento dei flussi migratori irregolari. Il governo Sanchez è ben consapevole che la Mauritania è diventata il punto di partenza per migliaia di imbarcazioni di migranti dirette alle Isole Canarie, in Spagna. Così come certificato dal commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner, l’Ue non solo promuove le strategie italiane sul contrasto all’immigrazione clandestina ma ne favorisce l’applicazione anche da parte di altri stati membri.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Marocco e Mauritania, cosi la Spagna replica in Africa il modello-Albania sui migranti Notizie correlate Migranti, mazzata alla sinistra in Europa: sui rimpatri vince il modello Albania. La rabbia di Ilaria SalisMigranti e rimpatri veloci, vai col modello italiano, vai con la maggioranza Meloni. Leggi anche: La stretta sui migranti è servita, dal blocco navale al rafforzamento del modello Albania Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: E Sánchez copia Meloni: migranti in Mauritania. Marocco e Mauritania, cosi la Spagna replica in Africa il modello-Albania sui migrantiSui migranti anche la Spagna pensa al modello-Albania adottato dal governo Meloni nel 2023 e tramite l’agenzia di sviluppo FIAP apre in Mauritania due centri di detenzione per migranti. L’obiettivo è ... formiche.net E Sánchez copia Meloni: migranti in MauritaniaLa Spagna in contatto pure con il Marocco. Intesa Olanda-Uganda, le mosse di Germania e Danimarca ... msn.com