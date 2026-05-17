Modena il sindaco Mezzetti | Atto solitario Gli stranieri? A catturare il responsabile anche due egiziani
Il sindaco di Modena ha commentato l’arresto di un individuo coinvolto in un episodio avvenuto in città, definendo l’azione come un atto solitario. Ha inoltre riferito che due cittadini egiziani sono stati coinvolti nel momento in cui si è proceduto alla cattura del responsabile. Durante un’intervista a Fanpage.it, il primo cittadino ha anche menzionato che l’autore del gesto ha un passato di problemi psichici, con una terapia in corso fino al prossimo anno.
Il sindaco Massimo Mezzetti spiega a Fanpage.it: "Storia di schizofrenia, è stato in cura fino al 2024. Ora bisogna capire se lo ha fatto per fanatismo o per altri problemi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Questa mattina ho chiamato il Sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, per esprimere la vicinanza di tutta la comunità mantovana alle vittime del folle gesto che ieri ha scioccato l’Italia intera. Si fermi chi anche in queste ore tenta irresponsabili strumentalizzazio - Facebook facebook
Ascoltate - al minuto 0.40 - quando viene chiesto al sindaco sinistroide Massimo Mezzetti, se sa chi è il criminale che ha compiuto l'attentato di modena. Fa molta fatica a proferire che si tratta del solito nordafricano #Omnibusla7 x.com
Il conducente Salim El Koudri investe i pedoni a Modena, ferendone otto reddit
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