Modena il sindaco Mezzetti | Atto solitario Gli stranieri? A catturare il responsabile anche due egiziani

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Modena ha commentato l’arresto di un individuo coinvolto in un episodio avvenuto in città, definendo l’azione come un atto solitario. Ha inoltre riferito che due cittadini egiziani sono stati coinvolti nel momento in cui si è proceduto alla cattura del responsabile. Durante un’intervista a Fanpage.it, il primo cittadino ha anche menzionato che l’autore del gesto ha un passato di problemi psichici, con una terapia in corso fino al prossimo anno.

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Il sindaco Massimo Mezzetti spiega a Fanpage.it: "Storia di schizofrenia, è stato in cura fino al 2024. Ora bisogna capire se lo ha fatto per fanatismo o per altri problemi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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