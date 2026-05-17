Pechino ha avviato misure che hanno portato alla distruzione dell’industria europea delle calzature. In risposta, sono stati introdotti dazi protezionistici per tutelare il settore. L’imprenditore a capo del gruppo Silver1, noto per il marchio Valleverde, ha descritto come il settore delle calzature sia cambiato negli ultimi anni e come le tensioni geopolitiche abbiano influenzato il mercato, influenzando decisioni e strategie delle aziende coinvolte.

Elvio Silvagni, l'imprenditore a capo del gruppo Silver1, attorno al quale ruota il marchio di calzature Valleverde, ha raccontato come si è trasformato il settore delle calzature e gli impatti delle nuove tensioni geopolitiche sul mercato. Nel 2015 il gruppo Silver 1 ha rilevato Valleverde. Il fatturato è passato da 1,5 milioni a 30 milioni nel 2025. Com'è cambiata la vostra strategia in questi dieci anni? «Siamo nati nel '79 e facciamo questo lavoro da tantissimi anni, nel 2015 Valleverde era in vendita e l'abbiamo rilevata perché restava un marchio storico. Il primo punto è stato ampliare la gamma: il brand era nato come scarpa comoda, noi lo abbiamo trasformato in un prodotto attento alla moda e ai materiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pechino distrugge l’industria europea. Subito lo scudo dei dazi per proteggerla

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The System That Made China Rich — Then Lost Control

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