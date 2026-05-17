Pechino distrugge l’industria europea Subito lo scudo dei dazi per proteggerla
Pechino ha avviato misure che hanno portato alla distruzione dell’industria europea delle calzature. In risposta, sono stati introdotti dazi protezionistici per tutelare il settore. L’imprenditore a capo del gruppo Silver1, noto per il marchio Valleverde, ha descritto come il settore delle calzature sia cambiato negli ultimi anni e come le tensioni geopolitiche abbiano influenzato il mercato, influenzando decisioni e strategie delle aziende coinvolte.
Elvio Silvagni, l'imprenditore a capo del gruppo Silver1, attorno al quale ruota il marchio di calzature Valleverde, ha raccontato come si è trasformato il settore delle calzature e gli impatti delle nuove tensioni geopolitiche sul mercato. Nel 2015 il gruppo Silver 1 ha rilevato Valleverde. Il fatturato è passato da 1,5 milioni a 30 milioni nel 2025. Com'è cambiata la vostra strategia in questi dieci anni? «Siamo nati nel '79 e facciamo questo lavoro da tantissimi anni, nel 2015 Valleverde era in vendita e l'abbiamo rilevata perché restava un marchio storico. Il primo punto è stato ampliare la gamma: il brand era nato come scarpa comoda, noi lo abbiamo trasformato in un prodotto attento alla moda e ai materiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
The System That Made China Rich — Then Lost Control
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