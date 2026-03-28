L’asse tra Lombardia e Catalogna si rafforza nel settore industriale, coinvolgendo due delle principali regioni europee dedicate alla produzione. Le aziende di entrambe le aree hanno annunciato accordi commerciali e progetti di cooperazione per lo sviluppo di nuove tecnologie e investimenti condivisi. La collaborazione si concentra su settori come la manifattura, l’automotive e la tecnologia, rafforzando i legami economici tra le due realtà.

Lombardia-Catalogna: vola l’asse industriale tra due delle maggiori economie manifatturiere europee. Il 27 marzo a Milano Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, ha ospitato e incontrato Miquel Sàmper, ministro alle Imprese e al Lavoro della Generalitat de Catalunya, siglando un patto importante per coordinare strategie industriali e prospettive produttive su scala continentale. Per Palazzo Regione si tratta di una nuova tappa di un percorso andato finora dal varo della Cabina Economica del Nord-Ovest con Piemonte e Liguria fino agli accordi con Veneto ed Emilia-Romagna, Valencia, Baden-Württemberg e Baviera su scala italiana ed europea. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Lombardia-Catalogna, un asse per l’industria europea

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