Recentemente si parla di tensioni tra alcune forze politiche che, secondo diverse voci, sarebbero coinvolte in scontri pubblici o prese di posizione contrapposte. Questo clima di polemiche si verifica in un momento in cui le dichiarazioni ufficiali spesso si contraddicono o vengono interpretate in modo diverso da vari osservatori. La situazione sembra essere al centro di molte discussioni, alimentando dubbi sulla reale natura di eventuali divergenze tra le parti.

Firenze, 17 maggio 2026 – Ma siamo sicuri che Fratelli d’Italia e Pd e M5S stiano davvero litigando sulla legge elettorale? Non è che forse sia a Elly Schlein sia a Beppe Conte fa comodo ricoprire la parte di quelli che gridano al fascismo, per far campagna elettorale e raccogliere voti, salvo poi accontentarsi alla grande di quel che propone la destra? Il centrosinistra non perde l’occasione per chiedere al governo di ritirare il cosiddetto Stabilicum. La destra dice di essere pronta al dialogo con l’opposizione, ma entro certi limiti, perché poi a un certo punto bisogna decidere con quali regole giocare. Al Campo Largo ufficialmente il sistema ideato da Palazzo Chigi non piace, per via soprattutto del premio di maggioranza, considerato troppo schiacciante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pd, M5S e FdI litigiosi. O fa comodo crederlo?

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