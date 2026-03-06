Nel nuovo aggiornamento della supermedia sondaggi Youtrend per Agi, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito, anche se con una diminuzione dei consensi, mentre il Partito Democratico registra un calo significativo. Il Movimento 5 Stelle mostra invece un aumento nel consenso degli elettori. I dati raccolti riflettono le ultime tendenze politiche e i cambiamenti nell’opinione pubblica.

Eccoci arrivati a un nuovo appuntamento con la supermedia sondaggi Youtrend per Agi. Fratelli d'Italia resta il primo partito, ma subisce una lieve flessione. La formazione guidata da Giorgia Meloni cala di mezzo punto e si piazza così al 28,8%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia in calo dello 0,4%, che scende così all'8,7%. Cala anche la Lega dello 0,6% e si attesta così al 6,5%. Infine, Noi Moderati che cresce dello 0,1% e si posizione all'1,1%. Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo in testa il Partito democratico. Elly Schlein, però, perde mezzo punto e si piazza così al 21,6%. Bene il Movimento Cinque Stelle. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio supermedia: FdI domina, Pd in picchiata, guizzo M5s

Leggi anche: Sondaggio Supermedia, FdI cresce ancora. Su il Pd, flop M5s: tutte le cifre

Leggi anche: Sondaggio Supermedia, FdI domina. Ma dietro ai meloniani... ecco cosa cambia

Tutti gli aggiornamenti su Sondaggio supermedia.

Discussioni sull' argomento Sondaggio supermedia: FdI domina, Pd in picchiata, guizzo M5s | Libero Quotidiano.it; Pd e M5s, la vergogna in aula: urla contro Ester Mieli, la senatrice ebrea di FdI | Libero Quotidiano.it.

Sondaggi politici 2026, la media/ Meloni, Pd e Lega in calo: M5s sale sopra il 12%. Sì al Referendum al 50,5%Sondaggi politici, la Supermedia YouTrend prima del Referendum: il Sì di poco sopra al No, Centrodestra in calo e Campo largo che non decolla ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici elettorali: i partiti italiani e i pronostici sul referendum sulla Giustizia, l’ultima SupermediaSondaggi politici elettorali: i partiti italiani e i pronostici sul referendum sulla Giustizia, l'ultima Supermedia ... unita.it

#Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (e variazione rispetto al 19 febbraio): FdI 28,8% (-0,5) PD 21,6% (-0,5) M5S 12,4% (+0,6) FI 8,7% (-0,4) AVS 6,7% (+0,3) Lega 6,5% (-0,6) Azione 3,3% (-0,1) FN 3,2% (+0,2) IV 2,2% (-0,2) - facebook.com facebook

Sondaggi politici elettorali: i partiti italiani e i pronostici sul referendum sulla Giustizia, l'ultima Supermedia x.com