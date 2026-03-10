Martedì 10 marzo 2026 alle 15:15 sono stati diffusi i risultati di un sondaggio condotto a marzo 2026. Secondo i dati, il partito di Giorgia Meloni mostra una diminuzione nei consensi, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano un aumento delle preferenze. L’analisi si basa su una serie di interviste e rilevazioni effettuate in diverse regioni italiane.

I dati più recenti, resi pubblici martedì 10 marzo 2026 alle ore 15:15, delineano uno scenario politico in movimento dove il partito di Giorgia Meloni rallenta la sua corsa. Il sondaggio SWG per TG La7 segna un arretramento di quasi mezzo punto per i Fratelli d’Italia, che scende al 29,4%, mantenendo comunque la prima posizione assoluta. Contro questo freno, il Partito Democratico accelera verso il 21,8% mentre il Movimento 5 Stelle si conferma terza forza con il 12%. L’immagine che emerge non è statica ma mostra una fluidità crescente all’interno del quadro elettorale nazionale. Mentre l’area di centrodestra presenta dinamiche contrastanti, con la Lega che guadagna terreno portandosi al 6,8% e Forza Italia che subisce una contrazione fino all’8,2%, si registra anche una flessione lieve per Alleanza Verdi e Sinistra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggio marzo 2026: FdI frena, Pd e M5S accelerano

Articoli correlati

Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 10 marzo 2026, tonfo FdI: balzo Pd e M5S, a destra cresce solo la LegaPer chi voterebbero gli italiani martedì 10 marzo 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.

Sondaggio supermedia: FdI domina, Pd in picchiata, guizzo M5sEccoci arrivati a un nuovo appuntamento con la supermedia sondaggi Youtrend per Agi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sondaggio marzo

Temi più discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggi politici, in discesa centrodestra e fronte del sì al referendum della giustizia; Sondaggi, la supermedia del 6 marzo 2026. Calo Fratelli d'Italia e PD. Cresce M5S; Gli ultimi sondaggi sul referendum, il no in vantaggio sul sì anche in uno scenario ad alta affluenza: le rilevazioni di YouTrend per Sky Tg24.

Sondaggi politici 2026/ FdI sotto 30%, sale Pd, Lega recupera AVS. 50% Centrodestra boccia attacco USA-IranSondaggi politici Swg con crescita di Pd e M5s e calo di Meloni e FI: risale la Lega, scende Vannacci. Guerra Iran, tutti i dubbi degli italiani ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici 2026/ No al Referendum e a guerra Iran agita il Governo: Pd accorcia -6% da FdI, balzo LegaSondaggi politici YouTrend sul caos nel Governo Meloni tra guerra Iran e Referendum giustizia: balzo in avanti per Pd, M5s e Lega, crolla Vannacci ... ilsussidiario.net

Il sondaggio politico del 9 marzo: Come andrebbe se si votasse oggi https://tg.la7.it/esteri/human-rights-watch-lsraele-fosforo-bianco-libano-09-03-2026-253863 - facebook.com facebook

Sondaggio politico del 9 marzo: come andrebbe se si votasse oggi x.com