Rizieri Buonopane si ricandida alla guida della Provincia di Avellino
Rizieri Buonopane ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Provincia di Avellino. La decisione è stata comunicata dalla segreteria regionale del Partito Democratico in Campania, che ha dato il via libera alla sua candidatura, in coordinamento con la segreteria nazionale e quella provinciale del partito. La candidatura segue un processo di consultazioni e approvazioni interne, e Buonopane si propone di concorrere per il secondo mandato alla guida dell’ente provinciale.
“Mi ricandido alla presidenza della Provincia di Avellino. La segreteria regionale della Campania del Partito Democratico, di concerto con la segreteria nazionale e quella provinciale del partito, mi ha comunicato il via libera alla mia candidatura alla presidenza della Provincia quale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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