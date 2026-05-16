Rizieri Buonopane si ricandida alla guida della Provincia di Avellino

Rizieri Buonopane ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Provincia di Avellino. La decisione è stata comunicata dalla segreteria regionale del Partito Democratico in Campania, che ha dato il via libera alla sua candidatura, in coordinamento con la segreteria nazionale e quella provinciale del partito. La candidatura segue un processo di consultazioni e approvazioni interne, e Buonopane si propone di concorrere per il secondo mandato alla guida dell’ente provinciale.

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