Missili su Dubai italiani bloccati sulla nave da crociera | C’è chi piange dalla paura

Nella notte a Dubai, centinaia di turisti italiani sono rimasti bloccati sulla nave da crociera MSC Euribia, ferma nel porto a causa dell’aumento delle tensioni militari nella regione. Durante l’episodio, alcuni passeggeri hanno espresso paura e preoccupazione, mentre le autorità locali hanno mantenuto alta l’attenzione sulla situazione. La nave è rimasta in attesa di ulteriori disposizioni, senza poter lasciare il porto.

Notte di tensione a Dubai per centinaia di turisti italiani bloccati sulla MSC Euribia, ferma in porto a causa dell’escalation militare nella regione. I passeggeri hanno trascorso la prima notte a bordo senza poter ripartire, mentre nello spazio aereo degli Emirati si susseguivano allarmi e intercettazioni.Secondo le testimonianze raccolte, tutti stanno bene, ma la paura è stata palpabile, soprattutto nelle ore notturne. Subito dopo è scattato l’allarme sui telefoni cellulari di molte persone a bordo. In quel momento sul ponte si trovavano pochi crocieristi, circostanza che avrebbe evitato scene di panico generalizzato. Tuttavia, raccontano alcuni passeggeri sardi, tutti hanno rapidamente raggiunto i piani inferiori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Guerra in Iran: turisti di Arezzo bloccati su nave da crociera a DubaiAREZZO – C’è anche un gruppo di turisti aretini bloccato nel porto di Dubai, a bordo di una nave da crociera, per le conseguenze dell’attacco di Usa...

Turisti aretini bloccati sulla nave da crociera nel porto di Dubai: cresce l’ansia delle famiglieArezzo, 1 marzo 2026 – Quella che doveva essere una settimana di relax si è trasformata in giorni di forte tensione.

