Rocciatore ferito sulla Montagna Spaccata soccorso dalla guardia costiera

Un rocciatore è stato soccorso dalla guardia costiera dopo essersi ferito sulla falesia della Montagna Spaccata a Gaeta. L'incidente si è verificato nelle ultime ore e ha richiesto l'intervento dei soccorritori per portare in salvo l'uomo. La guardia costiera ha raggiunto il luogo dell’incidente e ha assistito il ferito prima di trasportarlo in ospedale.

E’ stato necessario l’intervento della guardia costiera per i soccorsi a un rocciatore ferito sulla falesia della Montagna Spaccata a Gaeta. E’ accaduto nella mattinata di oggi, sabato 2 maggio, in seguito a una segnalazione giunta dalla centrale operativa del 118 che richiedeva supporto per.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Accusa un malore durante l'immersione, sub soccorso dalla guardia costieraMomenti di paura questa mattina per un sub, colto da malore poco dopo l'immersione nel mare di Milazzo. Rocciatori in difficoltà, salvati dalla Guardia costieraSi erano arrampicati sulla falesia della Montagna spaccata di Gaeta, ma a un certo punto si sono trovati in difficoltà, senza poter più proseguire la... Aggiornamenti e dibattiti Gaeta, incidente sulla Montagna Spaccata: rocciatore recuperato via mareProsegue l’impegno della guardia costiera di Gaeta nella tutela della sicurezza lungo il litorale laziale. Nella mattinata di sabato i militari sono ... h24notizie.com Secondo intervento in pochi giorni sulla montagna spaccata: recuperato rocciatoreProsegue l’impegno della Guardia Costiera di Gaeta nella tutela della sicurezza lungo il litorale laziale. Nella mattinata odierna, i militari sono intervenuti nuovamente presso la falesia della ... latinaoggi.eu