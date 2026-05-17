Paura sul Romito auto avvolta dalle fiamme | salvo il conducente traffico a rilento tra Calafuria e Quercianella VIDEO

Oggi nel pomeriggio, sulla strada che collega Calafuria e Quercianella, un'auto è andata a fuoco intorno alle 16, vicino alla Cala del Leone. Il conducente è riuscito a uscire dall’auto e mettersi in salvo. La presenza delle fiamme ha causato rallentamenti nel traffico lungo quella tratta, con alcuni veicoli fermi o in movimento lento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

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