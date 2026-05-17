Paura sul Romito auto avvolta dalle fiamme | salvo il conducente traffico a rilento tra Calafuria e Quercianella VIDEO
Oggi nel pomeriggio, sulla strada che collega Calafuria e Quercianella, un'auto è andata a fuoco intorno alle 16, vicino alla Cala del Leone. Il conducente è riuscito a uscire dall’auto e mettersi in salvo. La presenza delle fiamme ha causato rallentamenti nel traffico lungo quella tratta, con alcuni veicoli fermi o in movimento lento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Paura sul Romito, all'altezza della Cala del Leone, dove un'auto è andata improvvisamente a fuoco intorno alle 16.10 di oggi, domenica 17 maggio. La vettura stava procedendo verso sud, in direzione Quercianella, quando a un certo punto, notato del fumo uscire dal cofano, il conducente si è visto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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