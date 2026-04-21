Paura sulla statale | una Jeep avvolta dalle fiamme in salvo il conducente

Da lecceprima.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, lungo la strada statale 16 nei pressi dell’istituto dei Comboniani, un’auto ha preso fuoco. L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto poco dopo le 22 in direzione Maglie. La vettura, una Jeep, è stata avvolta dalle fiamme, ma il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona.

LECCE – Paura, nella serata di ieri, lungo la strada statale 16. Pochi minuti dopo le 22, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce è dovuta intervenire d'urgenza in direzione Maglie, nei pressi dell’istituto dei Comboniani, a causa dell'incendio di un'autovettura. Il rogo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Auto divorata dalle fiamme a Castiglione d’Adda: paura in strada, salvo il conducenteCastiglione d'Adda (Lodi), 13 aprile 2026 – Un rogo distrugge un'auto, panico per strada.

Leggi anche: Spazzatrice avvolta dalle fiamme all'alba, paura sulla Circonvallazione

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Paura sulla statale: una Jeep avvolta dalle fiamme, in salvo il conducente; Masso sulla statale 338, paura sulla strada per Mongrando: evitato il peggio a Bollengo; Colorina, scontro sulla Statale 38: in ospedale una bambina di un anno; Paura sulla Statale 107 per un grave incidente allo svincolo di Rovito, coinvolte diverse auto. Una si ribalta.

Paura sulla statale: una Jeep avvolta dalle fiamme, in salvo il conducenteLECCE – Paura, nella serata di ieri, lungo la strada statale 16. Pochi minuti dopo le 22, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce è dovuta intervenire d'urgenza in direzione ... lecceprima.it

paura sulla statale unaTamponamento a catena sulla Statale 640: traffico paralizzato ad AgrigentoPaura e disagi nel pomeriggio di domenica lungo la strada statale 640, alle porte di Agrigento, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro veicoli, provocando rallentamenti e code. Nel ... scrivolibero.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.