Paura sulla statale | una Jeep avvolta dalle fiamme in salvo il conducente

Nella serata di ieri, lungo la strada statale 16 nei pressi dell’istituto dei Comboniani, un’auto ha preso fuoco. L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto poco dopo le 22 in direzione Maglie. La vettura, una Jeep, è stata avvolta dalle fiamme, ma il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona.

LECCE – Paura, nella serata di ieri, lungo la strada statale 16. Pochi minuti dopo le 22, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce è dovuta intervenire d'urgenza in direzione Maglie, nei pressi dell’istituto dei Comboniani, a causa dell'incendio di un'autovettura. Il rogo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Auto divorata dalle fiamme a Castiglione d’Adda: paura in strada, salvo il conducenteCastiglione d'Adda (Lodi), 13 aprile 2026 – Un rogo distrugge un'auto, panico per strada. Leggi anche: Spazzatrice avvolta dalle fiamme all'alba, paura sulla Circonvallazione Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Paura sulla statale: una Jeep avvolta dalle fiamme, in salvo il conducente; Masso sulla statale 338, paura sulla strada per Mongrando: evitato il peggio a Bollengo; Colorina, scontro sulla Statale 38: in ospedale una bambina di un anno; Paura sulla Statale 107 per un grave incidente allo svincolo di Rovito, coinvolte diverse auto. Una si ribalta. Paura sulla statale: una Jeep avvolta dalle fiamme, in salvo il conducenteLECCE – Paura, nella serata di ieri, lungo la strada statale 16. Pochi minuti dopo le 22, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce è dovuta intervenire d'urgenza in direzione ... lecceprima.it Tamponamento a catena sulla Statale 640: traffico paralizzato ad AgrigentoPaura e disagi nel pomeriggio di domenica lungo la strada statale 640, alle porte di Agrigento, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro veicoli, provocando rallentamenti e code. Nel ... scrivolibero.it Paura, angoscia, preghiere. Una forte responsabilità sulle spalle: condurre Msc Euribia fuori dallo Stretto di Hormuz. Il comandante Lauro Maresca non nasconde nulla di sé stesso - facebook.com facebook Rapinano una gioielleria con picconi e fumogeni, paura a Roma #roma x.com