Durante un volo della British Airways, una donna di circa sessant'anni è deceduta poco dopo il decollo. I passeggeri hanno trascorso circa 13 ore con il suo corpo a bordo, mentre si percepiva un forte odore sgradevole. L'incidente ha coinvolto l'intera ciurma di passeggeri, che ha affrontato l'intera tratta senza poter lasciare il velivolo.

Sarà sicuramente un viaggio che difficilmente dimenticheranno i passeggeri della British Airways. Una donna sulla sessantina, come riporta il Daily Star, è morta a un’ora dal decollo. I compagni di viaggio hanno trascorso 13 ore sull’aereo con un cadavere, mentre si diffondeva un “cattivo odore”. I piloti hanno comunque deciso di proseguire il volo verso Londra Heathrow. Una fonte anonima ha dichiarato al The Sun che la famiglia della donna era distrutta dal dolore per l’evento improvviso avvenuto in volo. La fonte ha aggiunto che numerosi passeggeri avrebbe chiesto di tornare a Hong Kong, ma l’equipaggio ha precisato “che il decesso di un passeggero non è considerato un’emergenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Donna muore in aereo dopo il decollo: i passeggeri hanno trascorso 13 ore con un cadavere a bordo, mentre si diffondeva un “cattivo odore”

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