Incidente a Torino Centro | si scontrano due bus e un' auto una passeggera trasportata in ospedale Problemi di traffico in zona

Nella mattinata di oggi, giovedì 7 maggio 2026, si è verificato un incidente nel centro di Torino, precisamente in piazza Solferino all’incrocio con via Meucci e via Bertolotti. Due autobus Gtt e un’auto Fiat Punto sono entrati in collisione, causando problemi di traffico nella zona. Una passeggera di uno dei mezzi è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Un incidente ha coinvolto due autobus Gtt e un'auto Fiat Punto in piazza Solferino a Torino, all'altezza dell'incrocio con via Meucci e via Bertolotti, nella mattinata di oggi, giovedì 7 maggio 2026. I due mezzi pubblici si sono tamponati, mentre la vettura è stata urtata in un secondo momento.🔗 Leggi su Torinotoday.it Paura in centro a Torino: bus sbanda in piazza Solferino, traffico bloccato #shorts Notizie correlate Incidente tra un bus e un’auto in pieno centro a Torino, anche due bambini tra i cinque feriti in ospedaleNel traffico della domenica pomeriggio del centro di Torino, tra via Accademia Albertina e via dei Mille, un bus e un’auto si sono scontrati. Incidente, due auto si scontrano nel sottopassaggio: soccorsi sul posto, traffico in tiltL’asfalto reso viscido dalla pioggia, la curva in pendenza, la sbandata e l’impatto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Principio d'incendio allo Starhotels Majestic in centro a Torino: sul posto i vigili del fuoco; Una caduta e una mano amputata: due operai feriti in incidenti sul lavoro a Torino e Orbassano; Schianto a Torino: motociclista di 29 anni in gravi condizioni dopo un incidente in corso Stati Uniti; Primo Maggio a Torino, il corteo dei sindacati sfila in centro. Incidente a Torino Centro: si scontrano due bus e un'auto, una passeggera trasportata in ospedale. Problemi di traffico in zonaNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... torinotoday.it Incidente shock a Torino, 82enne investito da un'auto in retromarcia: morto Giancarlo Tuseo, lo conoscevano tuttiGiancarlo Tuseo, 82 anni, è morto dopo essere stato investito da un'auto in retromarcia a Torino: ecco chi era ... notizie.it Sabato e domenica 9 e 10 maggio si possono visitare scrigni privati di dimore storiche in centro città e in cintura: con «Verde svelato» un viaggio nella Torino bella e sconosciuta - facebook.com facebook Prendono soldi pubblici da cooperative, Asl e strutture varie. Da una in particolare. Lavoro per 11 persone. La scoperta è del quotidiano Torino cronacaQui (articolo di Sara Sommessa) e, nel presente articolo, viene approfondita dal Giornale: a sostenere part x.com