Parrucchiere non in regola scatta la chiusura dell' attività
La Polizia Locale di Forlì ha chiuso un negozio di parrucchiere situato in Viale Matteotti. Durante un controllo, gli agenti hanno verificato che l’attività era aperta e funzionante senza la presenza del responsabile tecnico abilitato, come previsto dalle normative. La sezione di Polizia Annonaria ha preso questa decisione nei giorni scorsi, in seguito alle verifiche effettuate. Il negozio è rimasto chiuso fino a quando non saranno rispettate tutte le regole richieste dalla legge.
La Polizia Locale di Forlì, più precisamente la Sezione di Polizia Annonaria, nei giorni scorsi ha proceduto alla chiusura di un parrucchiere ubicato in Viale Matteotti, aperto e regolarmente in attività nonostante non fosse presente il responsabile tecnico abilitato, così come richiesto dalla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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