Circolo privato frequentato da pregiudicati | scatta la chiusura dell' attività

Gli agenti del commissariato di Maddaloni hanno chiuso un circolo privato frequentato da persone con precedenti penali. L’operazione rientra in un’attività di controllo del territorio mirata a prevenire reati e a verificare la regolarità delle strutture private. La decisione di chiudere l’attività è stata presa a seguito delle ispezioni effettuate sul luogo.

Al gestore del circolo privato è stata contestata una sanzione di 5000 euro per somministrazione di bevande alcoliche senza titolo nonché di occupazione abusiva di suolo pubblico E’ stato chiuso un circolo privato frequentato da pregiudicati. E’quanto posto in essere dagli agenti del commissariato di Maddaloni, nell’ambito di un’attività straordinaria di controllo del territorio finalizzata al contrasto dei reati predatori nonchè ai controlli dei circoli privati e degli esercizi pubblici. Nell’esercizio i poliziotti hanno identificato 14 persone, di cui 12 pregiudicate. Al gestore del circolo privato è stata quindi contestata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5000 euro a causa della somministrazione di bevande alcoliche senza titolo nonché di occupazione abusiva di suolo pubblico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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