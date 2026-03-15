Juventus Women Milan 0-0 LIVE | comincia la ripresa

La partita tra Juventus Women e Milan si è conclusa con un punteggio di 0-0 e si sta disputando la ripresa. La sfida, valida per la sedicesima giornata di Serie A Women, è stata segnata da un primo tempo equilibrato. La cronaca live e le analisi delle azioni sono disponibili per seguire passo dopo passo quanto accade sul campo.

di Mauro Munno Juventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Sedicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dalla vittoria in Coppa Italia con la Fiorentina. Per le bianconere l’obiettivo stagionale in campionato è diventato la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Milan 0-0: sintesi e moviola. 46? Inizio secondo tempo – Si ricomincia 45+8? Fine primo tempo – Duplice fischio 45+6? Kyvag manda alto da ottima posizione – Servita in area da Grimshaw non c’entra lo specchio 45+4? Stolen Godo sbaglia il rigore – Estevez intuisce la conclusione alla sua destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Milan 0-0 LIVE: comincia la ripresa Articoli correlati Inter Juventus Women 1-2 LIVE: comincia la ripresadi Mauro MunnoInter Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di Serie A Women... Juventus Women Parma 1-0 LIVE: comincia la ripresaCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Milan 2-1 Juventus Women | HIGHLIGHTS Serie A Women Una selezione di notizie su Juventus Women Milan Temi più discussi: SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI JUVENTUS-MILAN; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; Coppa Italia Women | Matchday | Fiorentina-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma; Coppa Italia femminile: 2-0 Juve alla Fiorentina. Juventus Women-Milan 0-0, ancora un'occasione per Krumbiegel32' - Ancora un'occasione per Krumbiegel che questa volta di testa mette a lato, pur avendo tanta porta a disposizione. C’era però il precedente fuorigioco di Carbonell, ... tuttojuve.com Juventus Women-Milan 0-0, Calligaris costretta a lasciare il campo. Dentro Kullberg22' - Cambio forzato per le bianconere: Calligaris costretta a lasciare il campo, al suo posto Kullberg. 20' - Staff medico della Juve in campo per soccorrere Calligaris, rimasta ... tuttojuve.com La #JuventusWomen ospita il Milan a Biella Segui con noi #JuveMilan LIVE x.com La Juventus Women ospita il Milan a Biella Segui con noi il match LIVE facebook