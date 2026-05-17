Parma Juventus Women 0-0 LIVE | comincia il match

Alle 14:30 si è acceso il calcio femminile con l'inizio della partita tra Parma Women e Juventus Women, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. L'incontro si svolge allo stadio locale e si prevede un confronto equilibrato tra le due formazioni, entrambe alla ricerca di punti importanti in questa fase della stagione. La cronaca in diretta seguirà gli episodi salienti e le azioni più significative, mentre la moviola analizzerà le decisioni arbitrali che coinvolgono i vari interventi delle giocatrici.

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di Mauro Munno Parma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A Women. Ventiduesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che è riuscita a blindare il terzo posto che vale la Champions. L’ultima giornata con il Parma diventa occasione per dare minutaggio alle giocatrici che hanno avuto meno spazio in avvicinamento alla finale di Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d’inizio – Comincia il match Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Parma Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juventus Women 0-0 LIVE: comincia il match ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juventus Women vs Parma Women Live Score Italian Women's Serie A Sullo stesso argomento Napoli Juventus Women 0-0 LIVE: comincia il matchdi Mauro MunnoNapoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A... Juventus Women Inter 0-0 LIVE: comincia il match di Bielladi Mauro MunnoJuventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A... Penultimo weekend ieri #Juve ha vinto ultima gara #Under20 vs #Atalanta DOMANI h12 #JuveFiorentina per rimanere tra le quali #UCL h18 ultima gara di campionato #JuventusWomen a #Parma Weekend prossimo finale di #CoppaItaliaFemminile e x.com Parma Juventus Women live: Rasmussen e Moretti titolari, torna dal 1? GodoParma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A Women Ventiduesima partita di Serie A Women per la Juventus Women ... msn.com Parma - Roma reddit Parma-Juventus (Serie A Women): dove e quando si gioca, dove vederla in TVLe informazioni sul match valido per l'ultima giornata di campionato. msn.com