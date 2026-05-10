Juventus Women Inter 0-0 LIVE | comincia il match di Biella

È iniziata a Biella la partita tra Juventus Women e Inter, valida per la ventunesima giornata di Serie A femminile. Le due squadre si affrontano senza segnare ancora, con il punteggio fermo sullo 0-0. La cronaca della sfida prosegue con le azioni in corso e le varie occasioni create da entrambe le formazioni. Seguiranno aggiornamenti su moviola, tabellino e risultato finale.

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di Mauro Munno Juventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Ventunesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo la vitale vittoria di Napoli, ospita l’ Inter già sicura del secondo posto. Le bianconere hanno bisogno di un punto per blindare la zona Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Inter 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d’inizio – Si comincia a Biella Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Inter 0-0: risultato e tabellino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Inter 0-0 LIVE: comincia il match di Biella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Wolfsburg 2-2 Juventus Women | HIGHLIGHTS Uefa Women's Champions League Notizie correlate Juventus Women Milan 0-0 LIVE: si comincia a Bielladi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Juventus Women Roma 0-0 LIVE: cominciato il match di Bielladi Mauro MunnoJuventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A... Argomenti più discussi: Juve-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A Femminile; Juventus - Inter in Diretta Streaming | DAZN IT; Programmazione tv 21ª giornata: Juventus-Inter in diretta anche su RaiSport e RaiPlay; Preview: Juventus Women vs Inter.