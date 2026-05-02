Napoli Juventus Women 0-0 LIVE | comincia il match

Alle ore 14.30 si è disputata la partita tra Napoli e Juventus Women, valida per la ventesima giornata di Serie A Women. La sfida si è conclusa senza reti, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporre il proprio gioco senza riuscire a segnare. La cronaca ha registrato alcune occasioni da entrambe le parti, mentre la moviola ha evidenziato un episodio controverso nel secondo tempo. Il risultato finale è stato di 0-0.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A Women. Ventesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che dopo la sconfitta interna con la Roma deve cercare di blindare il terzo posto che vale la Champions. Lo scontro diretto di oggi con il Napoli può essere dirimente per la corsa all’Europa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d’inizio – Si comincia a Cercola Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Napoli Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. Napoli (4-4-2): Beretta; Pettenuzzo, Jusjong, Vergani, Giordano; Carcassi, Bellucci, Langella, Kozak; Floe, Banusic.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women 0-0 LIVE: comincia il match Napoli 1-2 Juventus Women | HIGHLIGHTS Coppa Italia Women Notizie correlate Napoli Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il matchdi Redazione JuventusNews24Napoli Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match valido per la ventesima giornata di Serie A Women... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli Women - Juventus Serie A Women Athora; Serie A Women | Juventus-Roma | Il tabellino; Serie A Women, Napoli-Juventus vale un posto in Champions. Ecco dove vederla; Napoli-Juve Women, una sfida che vale la Champions. Canzi: Dipende da noi. Napoli-Juventus Women: è scontro diretto per la Champions. Formazioni ufficiali12:00 - Le formazioni ufficiali del match: Napoli: Beretta, Kozak, Banusic, Nielsen, Henriksen, Carcassi, Bellucci, Vergani, Pettenuzzo, Giordano, Langella. A disposizione: ... tuttojuve.com Napoli-Juventus (Serie A Women): quando e dove si gioca, dove vederla in TVLe informazioni sullo scontro diretto per il terzo posto del campionato femminile. msn.com Partita importantissima per la Juventus Women Segui con noi Napoli Juve LIVE - facebook.com facebook #JuventusWomen Le parole di #Canzi alla vigilia del #Napoli x.com